Estelle Anglade-Trubert, Maurice Barrès

En France, au xxe siècle, littérature et politique se seront conjuguées. À tous risques et périls. Initiateur de cette voie, Maurice Barrès n’aura pas échappé à cette loi, laissant le souvenir de son vertige nationaliste, de son engagement antidreyfusard, de son inclination antisémite. Tout en restant reconnu, de tous côtés, comme un écrivain de génie. Un siècle après sa mort, voici la biographie décisive qui éclaire cette paradoxale destinée. Romancier, Maurice Barrès écrit sa vie comme un roman. Il veut dominer son temps, se faire voyageur, journaliste, député, polémiste, se montrer passionné pour être passionnant et rassembler en divisant. Incarnation de son époque, il en endosse les ultimes contradictions.

Le Lorrain viscéral part à Paris pour conquérir le monde. Le dandy germanopratin conspue le déracinement. Le jeune prince des Lettres tourne à l’idéologue. Le fondateur du culte du moi se veut le prophète du peuple. Le chantre de la terre et des morts se réinvente adepte enthousiaste des lointains. L’élu de Nancy s’abandonne à un antiparlementarisme virulent. Le spiritualiste mélancolique se révèle jusqu’au-boutiste durant la Grande Guerre. L’imprécateur judéophobe finit par célébrer ses compatriotes israélites tombés à Verdun. Et l’académicien vieillissant, couvert d’honneurs, se plaît à jouer au maître de sagesse.

Qui fut ce météore détesté par Émile Zola et Romain Rolland, adulé par Léon Blum et François Mitterrand ? En quoi son histoire raconte-t-elle notre histoire ? Il fallait l’indispensable portrait, sans préjugé mais sans concession, que dresse ici Estelle Anglade-Trubert pour nous le dire.

Docteur en littérature, Estelle Anglade-Trubert est professeur de lettres. Elle a consacré sa thèse à Maurice Barrès et signe ici son premier livre.