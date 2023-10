Traduction et écologie (Bordeaux)

Traduction et écologie

23-24 novembre 2023

Organisatrices :

Isabelle Poulin, Université Bordeaux Montaigne, UR Plurielles

Émilie Audigier, Universidade Federal do MaranhãoUFMA, Brésil

Ces journées ont pour objectif de réunir des chercheurs en écologie et en traduction ; des penseurs engagés pour la préservation de la planète et des traducteurs.

L’idée d’un vis-à-vis franco-brésilien est née d’une collaboration prolongée entre deux contributrices à l’Histoire des traductions en langue française – vaste projet de mise en évidence des petites mains travaillant à la mondialisation. Aucun des quatre volumes (publiés chez Verdier entre 2012 et 2019) ne comporte d’entrée « Écologie », alors même que sciences, arts et sciences humaines se sont emparé depuis longtemps de la question de la vie sur terre, dans des langues diverses. Les présentes journées voudraient compenser en partie cette absence.

Comme l’ont formulé les responsables d’un ensemble d’études interrogeant Écologie et humanités, «la grande question» que la pensée écologique pose spécifiquement aux humanités est «celle de la traductibilité» (F. Colombo, N. Engone Elloué et B. Guest, «Prêter attention aux mondes. Vers une écologie décentrée, plurielle et interprétative», Essais, vol. 13 : Écologie et Humanités, 2018). La crise climatique implique en effet de prendre acte du vivant dans son ensemble, donc à la fois d’inventer un langage pour tout ce qui ne parle pas, et de tenir compte d’une réalité humaine plurilingue – si tant est qu’on veuille connaître et préserver la diversité des habitats et de leur perception.

Deux grands axes seront développés :

1/ Sur l’histoire de la traduction, en France et au Brésil, des arts et savoirs en lien avec la crise climatique

Il s’agira de réfléchir à la façon dont chaque pays construit son intelligence de la crise et son imaginaire écologique.

Que traduit-on au Brésil et en France ? De la littérature (contes, romans, poésies ?), des essais, de la philosophie, des sciences, etc. ?

2/ Sur la fonction de vigie des traducteurs, d’un continent à l’autre

Si l’écologie imposede penser la terre dans sa globalité, il convient de rappeler que chaque aire culturelle est mise en contact avec le reste du monde grâce au travail des traducteurs. Il s’agira de donnerdes exemples de leur rôle dans la préservation de la biodiversité, à travers la valeur de justesse attribuée au langage.

Programme

Jeudi 23 novembre 2023 – ville de Bordeaux

9h-17h Auditorium de la Bibliothèque Mériadeck (85 Cours du Maréchal Juin)

9h Introduction au colloque

9h30-12h D’où penser l’écologie ?

9h30-10h30 « Perspectives de et sur la France dans le panorama mondial de la pensée écologique », Bertrand Guest (Université d’Angers, Littérature comparée)

10h45 Pause

11h-12h « Apprendre à traduire avec les Amérindiens d’Amazonie : lecture perspectiviste de la nouvelle ‘O Mentiroso’ de Pedro Cesarino », Ilana Heineberg (Université Bordeaux Montaigne, Études lusophones)

14h-17h Transmettre les enjeux de l’écologie en plus d’une langue

14h-15h En partenariat avec Lettres du monde - Entretien avec Fatima Ouassak, à partir de son livre Pour une écologie pirate. Et nous serons libres (La Découverte, 2023).

15h15 Pause

15h30-16h30 Expériences brésiliennes

Séquence conçue par Émilie Audigier (Universidade Federaldo Maranhão UFMA, Brésil) :

• « Exercices de l'imagination : traduire et écrire l'animal », Maria Esther Maciel (Universidade Federal de Minas Gerais UFMG, Brésil)

• Présentation du Centro de Saberes Tukàn de la communauté des Indiens Tenetehars/ Guajajaras du Brésil

16h30-17h Bilan, premières perspectives

17h-19h Rencontre avec la Mairie de Bordeaux

19h-20h Conférence nocturne Amphithéâtre Léon Duguit - Université de Bordeaux (35 place Pey Berland)

« La traduction durable », Tiphaine Samoyault (EHESS)

Vendredi 24 novembre 2023 – campus Université Bordeaux Montaigne

Salle Jean Borde, Maison des Sciences de l’Homme (10 Esp. des Antilles, 33600 Pessac)

9h Accueil des participants

9h30-12h Pensées de la traduction

9h30-10h30 « Traduire ou la dévoration du jaguar », Emilie Audigier (Universidade Federal do Maranhão UFMA, Brésil)

10h45 Pause

11h-12h « Traduire ou ne pas traduire : pratiques éditoriales et choix culturels dans le domaine de l'écologie en France » Anne-Rachel Hermetet (Université d’Angers, Littérature comparée)

14h-17h Pratiques de la traduction

14h-15h Atelier de traduction Brésil / Emilie Audigier et Ilana Heineberg

15h-16h Atelier de traduction Inde / En collaboration avec l’association MATRANA, Faustine Imbert-Vier (traductrice)

16h -17h Atelier de traduction Amérique du Nord / Véronique Béghain (Université Bordeaux Montaigne, Études des mondes anglophones, traductologie)