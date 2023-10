Filomena Juncker, Vers un attracteur étrange ? Essai sur Pessoa

Préface de pierre Bruno, psychanalyste, membre de l’association Le Pari de Lacan.

Postface de Patrick Quillier, responsable de l'édition de la Pléiade consacrée à Pessoa.

À la croisée de la littérature, des mathématiques et de la psychanalyse, cet essai nous donne accès à l'œuvre de Pessoa sous un regard nouveau. Si l'artiste précède le psychanalyste comme l'enseigne Lacan, il pourrait également devancer le mathématicien.

Filomena Juncker nous invite dans cette étude à (re)découvrir l’œuvre du poète Fernando Pessoa, connu pour son entreprise hétéronymique. Qui ne connait Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Alvaro de Campos et Bernardo Soares auteur du Livre de l’Intranquillité et Pessoa « orthonyme » ? Cet essai, sous les auspices d’une démarche transdisciplinaire revendiquée, met en valeur une rencontre inattendue entre l’univers de Pessoa et des signifiants de l’enseignement de Jacques Lacan. De par sa formation l’autrice, se tient, avec une rigueur mathématique soutenue, sur le fil de sa démonstration audacieuse. Pas de psychanalyse appliquée, mais une nouvelle déclinaison, une manière inédite d’aborder l’œuvre de l’écrivain portugais. Cet essai est un ouvrage de référence souligné par Patrick Quillier spécialiste de Pessoa et exégète de son œuvre. Filomena Juncker cultive les paradoxes pour soutenir sa démarche et nous permettre d’approcher la « pudeur d’exister » du poète. Elle écrit dans son introduction : « Fernando Pessoa, sans doute malgré lui, se prend très tôt au jeu de la fuite dans son propre univers fictionnel et finit par faire de celui-ci un espace de substitution plus « réel » à ses yeux que sa « réalité » environnante ». L’autrice explore « De l’autre côté du miroir », « La recherche de la Chose » et questionne : « Qu’as-tu fait de ton désir ?» Cet ouvrage s’adresse à un large public, étudiants, amateurs de littérature, toute personne intéressée par la psychanalyse et celles et ceux qui désirent découvrir un « espace inattendu » dont témoignent les choix bibliographiques de l’autrice.

Cet ouvrage de Filomena Juncker « apporte rien de moins qu’un nouveau paradigme des études pessoennes », écrit Patrick Quillier, exégète de l’œuvre du poète portugais. Une œuvre inclassable et multiforme, d’une modernité déconcertante, qui continue à envoûter chercheurs et intellectuels du monde entier.

Chercheuse en mathématique, puis en littérature, Filomena Juncker est spécialisée dans le domaine de l’épistémocritique appliquée aux littératures française et lusophone des XXe et XXIe siècles. Elle est membre du Centre Transdisciplinaire d’Épistémologie de la Littérature et des Arts vivants de l’Université Côte d’Azur.

Table des matières

136 + un. préface de Pierre Bruno

Fernando Pessoa

Note biographique

Hétéronymes de Pessoa présents dans cet essai

Introduction

Autrement qu’être

De l’autre côté du miroir…

La recherche de la Chose

« Qu’as‑tu fait de ton désir ? »

Sublimation à tour de bras

Un « absolu »… erratique ?

Une sereine intranquillité

« Ne me faites pas le coup des conclusions »

Vivent les attracteurs étranges !, Postface de Patrick Quillier

Pour en savoir plus…

Choix bibliographique

Fernando Pessoa

Autour de la psychanalyse

Autour de la mathématique et de la physique