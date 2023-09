En 1975, Littérature, la jeune revue de la jeune université de Vincennes, consacrait sa quatrième livraison aux "Frontières de la rhétorique", à l'initiative de l'un de ses fondateurs, Pierre Kuentz, qui en appelait à une histoire de la rhétorique. Le programme ne fut pas vraiment suivi, à l'exception d'un court dossier « "Récit et rhétorique" en 1994, plutôt occupé de narratologie, et du sommaire coordonné en 2008 par Áron Kibédi Varga, à l'issue d'un colloque organisé en Sorbonne deux ans plus tôt avec Georges Molinié et Antoine Compagnon sous le nom de "La rhétorique et les autres". Directeurs de la revue Exercices de rhétoriques, Francis Goyet et Christine Noille viennent aujourd'hui proposer un sommaire pour donner un large aperçu de l’état actuel de la recherche en matière d’études rhétoriques. On n'en a jamais fini avec la rhétorique.