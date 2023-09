Cathy Caruth, L'expérience inappropriable. Le trauma, le récit et l'histoire

Paru en anglais en 1996, ce livre a profondément marqué les recherches en sciences humaines, révélant les impacts que les traumatismes peuvent avoir sur la culture.

« Caruth est l'un des chercheurs les plus novateurs sur ce que nous appelons le traumatisme, et sur nos façons de percevoir et de conceptualiser ce phénomène encore mystérieux. » — Robert Jay Lifton

Ce livre emblématique est « le premier à réaliser l'importance de la théorie du traumatisme pour les sciences humaines. Explorant le traumatisme comme un modèle pour penser les relations entre l'histoire et l'expérience, ses livres ont fait d'elle un leader dans ce domaine qu'elle a en partie créé. »— Jonathan Culler