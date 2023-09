Techniques de la scène

On peut désormais trouver sur le site de la Société d'Étude du Théâtre une commode Bibliographie des traités techniques généreusement établie par Pierre Causse, qui rassemble les ouvrages traitant des dimensions techniques et matérielles de la scène (architecture, scénographie et décoration, machinerie, trucs et appareils accessoires…), dont la finalité est pratique (transmettre les savoirs techniques, exposer ou proposer de nouvelles façons de faire à des professionnels) et/ou pédagogique (faire découvrir les secrets de fabrication, initier à « l’envers du théâtre » des amateurs, au sens large du terme). Elle est classée par domaine linguistique, et par ordre chronologique. Lorsqu’une numérisation de l’ouvrage est disponible, celle-ci est indiquée à la suite de la référence. Du traité monumental au petit manuel, de l’exposé d’innovations à la compilation de techniques en vigueur, ces ouvrages d’une grande diversité de visées et de formats constituent autant de sources possibles pour une histoire technique de la scène. Signalons un appel à contributions pour une journée d'études à Rennes en mars 2024 : "Les traités de technique théâtrale et leurs lecteurs. Contribution à une histoire de l’imaginaire technique du théâtre".