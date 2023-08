Vera Brittain, Mémoires de jeunesse

Traduction de Josée Kamoun et Guy Jamin

Voici un récit sans concession sur ce que fut le choc de la Première Guerre mondiale, un roman d’apprentissage où les sentiments amoureux sont magnifiés par l’urgence de vivre, ainsi qu’un manifeste féministe et pacifiste poignant.

En nous décrivant l’enthousiasme et les idéaux romantiques de sa jeunesse, Vera Brittain revient sur son combat de femme pour entrer à l’université d’Oxford, sur son premier amour brisé par le destin funeste qu’allaient connaître nombre de jeunes hommes au cours de la Grande Guerre, sur son engagement comme infirmière volontaire à Malte et en France. Elle met au jour les désillusions cruelles d’une société qui peine à se projeter et à se réinventer ; elle nous raconte la culpabilité des aînés face à la tragédie dans laquelle ils ont précipité leurs enfants. Elle défend l’urgence et la nécessité d’une paix durable en oeuvrant pour la Société des Nations, sans oublier ses luttes en tant que femme de lettres.

Best-seller plusieurs fois adapté à l’écran et encensé en son temps par Virginia Woolf, Mémoires de jeunesse – paru en 1933 et traduit pour la première fois en français – est l’un des grands classiques de la littérature anglaise du XXe siècle.

