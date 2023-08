Clément Marot, Œuvres poétiques complètes, t. I & II (éd. Gérard Defaux)

Clément Marot

Œuvres poétiques complètes, Tome I & II

Edition scientifique de Gérard Defaux

Paris, Classiques Garnier, Classiques Jaunes, 2023

Le premier volume des Œuvres poétiques de Clément Marot regroupe les pièces qui firent le succès du « poëte du roy » : L’Adolescence clémentine et La Suite de l’adolescence clémentine. L’édition de Gérard Defaux éclaire cette « poétique du déplacement » et rend sa juste place au précurseur de la Pléiade.

À côté des poèmes satiriques et mondains, ce volume restitue toute la dimension spirituelle et religieuse de l’œuvre de Marot, figure majeure de l’humanisme naissant. Traducteur et éditeur de textes profanes et sacrés, il se consacre aux anciens comme Ovide, mais surtout il « translate » le Psautier et trois colloques d’Érasme.

