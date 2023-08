Alfred de Musset, L’Anglais mangeur d’opium (éd. Gilles Castagnès)

Alfred de Musset

L’Anglais mangeur d’opium



Edition scientifique de Gilles Castagnès

Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque du XIXe siècle, 2023

L’Anglais mangeur d’opium, premier ouvrage d’Alfred de Musset, est censé être la traduction des Confessions of an English Opium-Eater de Thomas De Quincey. Loin de respecter l’œuvre originale, Musset fournit un texte personnel qui côtoie le romantisme frénétique de l’époque et laisse entrevoir son œuvre à venir.

