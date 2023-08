Carlo Levi, Rome fugitive

Traduit de l’italien par Angela Guidi et Emmanuel Laugier

Préface de Giulio Ferroni

La Rome de Carlo Levi est une ville noble et plébéienne, ancestrale et absolument actuelle, une ville hors du temps qui demeure toujours fugitive, sa beauté âpre étant prête à surgir là où on l’attend le moins. Les 33 textes qui composent ce livre donnent à voir une multitude de réalités et de personnages, véritables portraits vivants de Rome : petits métiers et trafics, vie des quartiers et philosophie de vie populaire, coutumes et fêtes rituelles, évolutions et dégradations de l’urbanisme, rémanences de l’époque fasciste et corruption des institutions. Venue d’une civilisation très ancienne, agitée par une vitalité incroyable, Rome — telle que Carlo Levi l’observe, avec son acuité sensible et sa lucidité politique — est une ville dont la beauté est faite de contradictions, où cohabitent le passé et le présent, l’humble et le sublime.

Carlo Levi (1902-1975), l’auteur du Christ s’est arrêté à Eboli, est l’un des écrivains les plus importants de l’Italie du XXesiècle. Aux éditions Nous : Les mots sont des pierres. Voyages en Sicile (2015) et Tout le miel est fini. Voyages en Sardaigne(2017).