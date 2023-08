Alain Corbellari, Je m'en vais... Le geste de l'adieu dans la poésie médiévale

Le geste de l’adieu est récurrent dans la poésie du Moyen Âge. Il n’avait cependant jamais fait l’objet d’une étude d’ensemble appliquée à cette période. De fait, ce choix n’est pas arbitraire, car le millénaire médiéval, dominé par l’idée chrétienne que notre vraie patrie n’est pas ce monde, envisage l’adieu tout différemment de l’Antiquité et de la période moderne. Cette dernière, renouant avec l’idée gréco-romaine que l’exil est pire que la mort, va en effet à nouveau lier la question de l’adieu au regret, puis à son corollaire, ce sentiment nouveau qu’est la nostalgie. Au Moyen Âge, au contraire, on part le plus souvent sans espoir de retour et ce sont les diverses variations sur ce thème, de Fortunao à Villon, en passant par les troubadours, les auteurs des Congés d’Arras, Eustache Deschamps et bien d’autres poètes français et latins, que ce livre s’est donné pour tâche de mettre en lumière, dévoilant la fécondité d’un geste qui a su inspirer aux auteurs du Moyen Âge quelques-uns de leurs plus beaux accents.

Table des matières

INTRODUCTION

CHAPITRE PREMIER. Partir à cheval (Venance Fortunat)

CHAPITRE II. L’au-delà du chant (les troubadours)

CHAPITRE III. Le mirage de la terre sainte (chansons de croisades)

CHAPITRE IV. Moniages épiques (chansons de geste)

CHAPITRE V. Le chant et la mort (Hélinant de Froidmont)

CHAPITRE VI. Éternels retours (le Tristan en prose)

CHAPITRE VII. L’épreuve de la lèpre (Jean Bodel et Baude Fastoul)

CHAPITRE VIII. Rutebeuf en mouvement

CHAPITRE IX. À nous deux Paris ! (Adam de la Halle)

CHAPITRE X. Le retour impossible (Dante et Pétrarque

CHAPITRE XI. L’été indien du lyrisme (Oton de Grandson)

CHAPITRE XII. L’adieu à la dame (Alain Chartier)

CHAPITRE XIII. Quitter la ville (Eustache Deschamps)

CHAPITRE XIV. Entrer en écriture (Jacques de Bugnin)

CHAPITRE XV. Aller au diable (Villon)

ÉCHAPPÉE

APPENDICE

BIBLIOGRAPHIE

INDEX NOMINUM