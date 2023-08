Christian Bobin, Les différentes régions du ciel. Œuvres choisies

Ce volume contient : L’eau des miroirs - Souveraineté du vide - L'Enchantement simple - Le Huitième Jour de la semaine - Lettres d'or - La part manquante - Le Colporteur - Éloge du rien - Une petite robe de fête - Le Très-Bas - La plus que vive - Autoportrait au radiateur - Le Christ aux coquelicots - Les ruines du ciel - Noireclaire - La nuit du cœur - Pierre, - « La cristallerie de la reine », préface illustrée inédite de l’auteur.

« Ce n’est pas pour devenir écrivain qu’on écrit.

C’est pour rejoindre en silence cet amour

qui manque à tout amour.



Je m’assieds devant la table d’écriture

et je laisse venir à moi

les différentes régions du ciel. »



Né en 1951, Christian Bobin bâtit depuis près d’un demi-siècle une œuvre poétique inclassable qui au cours du temps réinvente ses formes. En privilégiant une écriture concentrée, tantôt faite de notes brèves prises sur le vif comme dans un carnet de peintre, tantôt de visions poétiques très denses, creusant au plus profond de la psyché humaine, il aborde des thèmes universels comme l’amour, la mélancolie, l’absence. Touchant les âmes simples comme les érudits, son écriture lumineuse est un rempart contre le désenchantement, mais aussi contre l’irrésistible prolifération d’une « pensée » unique. Il nous parle des voix singulières, des pensées à contre-courant, de visages qui nous rendent vivants, des sourires « ces plus beaux exploits du monde ».

—

