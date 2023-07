Jean de Courcy, La Bouquechardière. La fin des Séleucides et les Hasmonéens jusqu'à Hérode (éd. C. Gaullier-Bougassas et al.)

Jean de Courcy, seigneur de Bourg-Achard en Normandie, écrit à partir de 1416 la Bouquechardière, une histoire de l'Antiquité moralisée en six livres, où sont privilégiés la Grèce et les territoires européens et asiatiques qui lui sont liés. Après avoir consacré son livre V aux règnes de Philippe II et d'Alexandre le Grand et aux guerres des diadoques, le livre VI relate la fin de la dynastie des Séleucides, à partir de la révolte des Maccabées contre Antiochus Épiphane, et le règne des Hasmonéens jusqu'à Hérode, avant de se clore sur des annonces de la naissance du Christ. La mission providentielle assignée à Alexandre le Grand dans le livre V, la lutte contre l'idolâtrie païenne, est reprise par les Maccabées contre les héritiers des successeurs du conquérant grec. La vision de l'Histoire que dessine Jean de Courcy s'écarte alors de la représentation de la translatio imperii et de l'avènement du christianisme qui prévaut dans les histoires universelles de son époque.

Cette édition critique se fonde sur un examen de tous les manuscrits connus (31).

Table des matières:

Le livre VI du la Bouquechardière, une conclusion

La fin de la vie de Jean de Courcy

La clôture de la Bouquechardière

Sources et grand thèmes des moralisations du livre VI

Retour triomphal de la Grèce

Les groupes de manuscrits dans le livre VI de la Bouquechardière

Principes d'édition

Bibliographie

Édition critique

Commentaire

Sélection de variantes

Index des noms propres

Glossaire