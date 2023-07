Robert Penn Warren, Le cavalier de la nuit

Au début du XXe sc., le Sud des États-Unis s'embrase. Une épopée romanesque par le seul auteur américain récompensé trois fois par le prix Pulitzer.

Au début du XXe siècle, dans le sud des États-Unis, les petits producteurs de tabac doivent faire face à la domination des grandes compagnies qui les forcent à vendre leurs récoltes à des prix dérisoires. Ce système prend les cultivateurs à la gorge et les asphyxie tant économiquement qu’humainement. C’est ainsi que de nombreuses personnes basculent dans la pauvreté et qu’une rébellion violente voit le jour. Quand aucune contestation légale n’est possible, il faut passer par d’autres moyens…

Le jeune avocat Percy Munn va devenir un « cavalier de la nuit », un de ces hommes acculés qui choisissent de mettre le feu, de détruire des entrepôts, des champs, de faire régner la peur plutôt que de se résigner et d’accepter leur sort. Munn bascule dans la spirale de feu et de violence qui embrase le pays…