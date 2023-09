Avec L'un contre l'autre, les éditions Grasset nous offre un Doubrovsky d'avant l’autofiction. Dans ce roman inédit, nous sommes à Paris, dans les années 1950. Jean Thévenot est un Normalien qui rêve d’aventures avec des jeunes étrangères. Grâce à un ami, il rencontre Marylin, jeune Américaine qui réalise un tour d’Europe. Jean la convainc de lui accorder un rendez-vous, puis deux, puis trois. Débute une histoire d’amour, qui transporte le couple des caves de Saint-Germain aux chambres à coucher les plus inattendues. Il y aussi Tran, proche ami de Jean, franco-vietnamien qui, en ces temps de guerre d’Indochine, pose aussi sur les tables des cafés les lourds sujets de la colonisation et de la guerre. L’histoire d’amour ira-t-elle plus loin ? Datant de 1952, il est le premier roman que Serge Doubrovsky ait écrit. On y trouve déjà des traces de ce qui fait son projet et son style, mêlés à l’exaltation et l’enthousiasme de la jeunesse : l’acte de naissance d’un grand écrivain, selon Isabelle Grell qui signe la préface.