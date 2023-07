Bachir Tamsir Niane, Le Réalisme Magique en Afrique ? Essais sur une Théorie de l'Indicible et du Chaos

Même si l’on peut valablement se réjouir du grand engouement dont jouit la littérature négro-africaine de nos jours, et singulièrement du roman africain francophone, il convient cependant de remarquer que la critique littéraire a plus porté sur le contenu des romans, sur le message véhiculé par des auteurs divers et aux agendas opposés, que sur la forme elle-même. Une lacune apparait ainsi dans l’étude du champ littéraire africain que cette réflexion se propose de combler.

Il s’agit à partir d’un corpus de trois romans négro-africains francophones, de vérifier l’esthétique des auteurs concernés et de déceler dans leurs créations romanesques l’existence ou non du réalisme magique en tant que courant littéraire et technique scripturaire.

La grande similitude entre les États de l’Amérique du Sud et ceux de l’Afrique noire, peut elle donner à penser que le réalisme magique soit commun à ces deux espaces politiques et historiques, séparés par une grande distance géographique, mais liés par une histoire tumultueuse et une communauté de destin ? La flamboyance du réalisme magique tel qu’il apparait sous la plume de Gabriel Garcia Marquez dans son roman Cent ans de solitude, ne fait-elle pas écho à la froide révolte de Chaidana perdue dans le sanctuaire de la forêt, dans ce livre éblouissant qu’est La vie et demie de Sony Labou Tansi ?

Comment comprendre l’intervention des animaux dans le cours de la vie des hommes dans les romans Le jeune homme de sable de Williams Sassine, et Mbaam Dictateur de Cheik Aliou Ndao, sans référer à une patine magico-réaliste ? Notre modeste étude entend répondre à cette question en se focalisant sur la lecture croisée et comparatiste de ces trois romans africains sur le plan de leur esthétique, pour déterminer s’ils relèvent du réalisme magique.

L'auteur

Bachir Tamsir NIANE est un universitaire sénégalais, professeur de littérature africaine contemporaine de son état. Il a enseigné cette discipline entre 2013 et 2022 dans la seconde université publique de Guinée. Romancier, il est l’auteur de Little Jamaica, son premier roman paru en 2011 aux éditions Le Manuscrit à Paris. Cette production fit de lui le finaliste du prix du premier roman en ligne de cette année. Il publia ensuite en 2016 l’enfant de Gondar aux éditions Edilivre, avant de publier un essai de critique littéraire intitulé Fatalité et Histoire dans les Soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma, aux éditions universitaires Connaissances et Savoirs. Toujours à cette maison universitaire, il vient de faire sortir son deuxième essai de critique littéraire dont le titre est Le Réalisme magique en Afrique ? Essai sur une théorie de l’indicible et du chaos.