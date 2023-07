Peter Nahon, Les parlers français des israélites du Midi

Fruit de près de six ans de travaux, il s’agit d’une synthèse définitive sur les langues parlées par les juifs du sud de la France, et en particulier en Provence. Il en dresse l’histoire du Moyen Âge à nos jours, des descriptions détaillées à partir de matériaux principalement inédits, ainsi qu’une analyse comparative tant dans le contexte de la variation des langues romanes que des différents dialectes parlés par les juifs d’Europe. Entre autres, ce livre révèle pour la première fois l’existence de survivances contemporaines du judéo-provençal sous la forme d’une variété de français jusqu’ici pratiquement inconnue et en procure la première description linguistique complète. De même, il propose une réponse historique et théorique à la question des « langues juives » : pourquoi les juifs ont souvent parlé un dialecte spécial de la langue du lieu où ils vivaient.

