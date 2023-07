George Sand, Mauprat

Roman d’aventures et roman historique, roman noir et roman d’amour, récit singulier d’un héros qui va « se transformer de loup en homme », Mauprat, publié par George Sand en 1837, raconte le passage de l’Ancien Régime à l’ère moderne, changement de civilisation dans lequel, plaide la romancière, l’éducation joue un rôle crucial. Jamais mieux que dans cette œuvre le romanesque sandien, ardent et foisonnant, ne montre sa capacité à penser l’Histoire.

Cette édition critique, dotée d’une présentation substantielle, de plus de 450 notes explicatives, d’un relevé exhaustif des variantes et d’une bibliographie, replace le roman dans le sillage de Rousseau et l’éclaire par la récente rencontre de l’autrice avec Félicité de Lamennais et Pierre Leroux. Elle met aussi l’accent sur l’histoire du texte, notamment l’évolution apportée par les éditions successives. Autant d’outils qui permettent de saisir pourquoi Mauprat s’est imposé comme l’une des œuvres majeures de Sand.

François Kerlouégan est maître de conférences en littérature française du XIXe siècle à l’université Lyon 2. Il travaille sur le roman de la première moitié du siècle. Il a écrit de nombreux articles sur le roman sandien et a notamment codirigé, avec Olivier Bara, George Sand comique (UGA éditions, 2020).

Sommaire de la Présentation :



I. Notice

Structure du roman

La “source vive” de Rousseau

Bernard, fils d’Emile

Du Vicaire savoyard aux Paroles d’un croyant

Un bréviaire leroussien ?

“L’homme ancien et l’homme nouveau”

L’amour, force civilisatrice

Quand la fiction pense l’Histoire

Un roman de la parole

II. Histoire du texte

Une genèse en deux temps

Les leçons du manuscrit

Les éditions successives

L’adaptation de Mauprat au théâtre (1853)

III. Réception

Réception immédiate

Réception différée

Mauprat et l’image