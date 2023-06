Les grandes figures historiques dans les lettres et les arts, n° 12

Biographie et hasard

Sous la direction de Fiona McIntosh-Varjabédian

Introduction



Fiona McIntosh-Varjabédian (Université de Lille), « Biographie et hasard ou la vie et l’écriture au gré du vent »







Rôle du « hasard », rôle du « génie »



Caroline Grapa (Université de Lille), « Helvétius, une doctrine du hasard »



Fiona McIntosh-Varjabédian (Université de Lille), « Walter Scott, enfant de la fortune, dans ses écrits autobiographiques et dans la biographie de John Lockart »



Serge Linarès (Université de la Sorbonne Nouvelle), « Vie ou destin d’artiste ? Hasard et déterminisme dans les biographies littéraires de Picasso »







Hasard et dislocations biographico-narratives



Véronique Léonard-Roques (Université de Bretagne Occidentale), « « Jamais nous ne saisirons les impondérables qui, en réalité, déterminent notre parcours » : analogies, aléatoire et nécessité dans Die Ausgewanderten de Winfried Georg Sebald »



Alison Boulanger (Université de Lille), « Hasard versus destin. La biographie et son interprétation dans L’acacia de Claude Simon et Le roi de cœur de Hanna Krall »