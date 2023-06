Avishag Zafrani, Philosophie du souvenir. Le temps et son double

Le souvenir ajoute au temps une mémoire et une gestation. Il dispose à un retour sur le réel et double l’existence d’images inactuelles ‒ suscitées parfois par le présent ‒ comme chez Proust. Deux intuitions président à ce livre : le souvenir recèle un sens qui excédait les choses vécues sous la modalité du présent, et il organise une vision du monde qui s’oppose à l’idée d’une temporalité décadente. L’excédent porté par le souvenir suppose une dimension inassouvie du temps, dès lors doté d’une force motrice, créatrice – et sans doute émancipatrice.

Avishag Zafrani enseigne la philosophie morale et politique à l’Institut catholique de Paris ainsi qu’en classes préparatoires aux concours de Sciences-Po. Spécialiste de Hans Jonas et Ernst Bloch, elle est notamment l'auteure du Défi du nihilisme, Ernst Bloch et Hans Jonas (Hermann, 2014).

Sommaire

I. Le temps gnostique ou décadent

Si la vie est un songe

La condition exilique

Dialectique et aliénation de la pensée

Le temps de la chute, le temps de l‘ascension

Le syndrome gnostique, la proximité du mal

Aparté. Les ruines

II. Le temps grec, la réminiscence

La compensation cosmique

L’art de voir le temps, Platon

La mémoire et le politique

Figure de l’éternité

Une sensation du temps, Aristote

Le temps prolifique, Plotin

III. Le temps juif, de près ou de loin

L’aura de l’exode

L’invitation textuelle au souvenir

La mémoire et la transition, Bergson, Kafka, Proust

L’histoire et son refuge

IV. Le temps philosophique et esthétique

L’expérience de l’antériorité et l’expérience de la finitude, deux pôles temporels

La finitude et la liberté, Kant, Foucault, Fellini

La rythmanalyse

La conscience du monde présent

Psycho-acoustique de la perception, le rythme chez Claude Monet

L’image esthétique du temps

Phénoménologie de la vision

L’hypothèse cosmologique