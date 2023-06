Grand Prix SoFT de traductologie 2023 à Alexis Nouss

Le Grand Prix de traductologie, fondé par la Société française de traductologie, a été attribué le 17 juin 2023 à Alexis Nouss pour son ouvrage,

Le Déportement. Petit traité du seuil et du traduire, paru aux éditions Hermann en 2021.



L’ouvrage a marqué les membres du jury par ses grandes qualités intellectuelles, la profondeur et la finesse de ses analyses, et l’ampleur de ses références culturelles, tant théoriques qu’esthétiques. À travers la notion de seuil, l’auteur a su montrer que la pensée de la traduction peut constituer un acte politique engagé pour repenser les enjeux de la contemporanéité (accueil, exil, migration).

Véronique Duché