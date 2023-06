Blaise Pascal, Les Provinciales (éd. Louis Cognet)

Blaise Pascal

Les Provinciales

Edition de Louis Cognet

Paris, Classiques Garnier, coll. "Classiques Jaunes", 2023

Dans ce chef-d’œuvre de la littérature polémique, Pascal défend, avec pour seules armes l’ironie et l’indignation, les droits de ce qu’il nomme « la vérité » et ceux de la conscience contre la violence des institutions. Le riche paratexte en éclaire les enjeux historiques, littéraires et spirituels.

