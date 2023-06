Agnès Vareille, Saint Augustin et l’écriture polyphonique. Citations classiques et genèse de la pensée dans la Cité de Dieu

L’ouvrage étudie grâce aux outils de la linguistique contemporaine les citations classiques présentes dans la Cité de Dieu, principalement celles de Cicéron, Salluste, Varron et Virgile, et entend montrer qu’elles participent activement à l’élaboration de la pensée. Divisée en trois temps, comme autant de rapports d’Augustin à ces textes, l’étude s’attache d’abord aux modalités d’apparition des citations, notion définie comme « coprésence de deux énoncés ». La seconde partie examine la polyphonie créée dans l’œuvre par ces voix secondes, analysées en relation étroite avec leur contexte d’accueil et de réception. Il apparaît enfin que cette « poétique de l’altérité », loin de favoriser la digression, contribue à l’élaboration d’un discours dont l’ordre garantit la vérité, et se trouve donc au cœur du dessein apologétique de l’œuvre. Ainsi nourri d’un dialogue intériorisé et théâtralisé, le texte augustinien tire profit des ambigüités de ces textes pour conclure, partiellement du moins, à l’aporie de la philosophie païenne. L’étude comporte en annexe un relevé des citations classiques dans la Cité de Dieu, insérées dans leur contexte et pourvues d’annotations philologiques.

Table des matières :

Introduction



Première partie : Les textes classiques dans la Cité de Dieu

Chapitre I. Formes et fonctions des emprunts classiques dans la Cité de Dieu

Chapitre II. Augustin lecteur



Deuxième partie : La Cité de Dieu, un discours polyphonique

Chapitre III. Augustin en dialogue avec ses contemporains

Chapitre IV. La citation dans la Cité de Dieu : une poétique de l’altérité



Troisième partie : Les textes classiques et l’ordre du discours

Chapitre V. L’ordre mis à l’épreuve de la polyphonie

Chapitre VI. Disputatio de re publica, la République en question aux livres II et XIX de la Cité de Dieu



Conclusion



Annexes



Indices

Bibliographie

Index augustinien

Index des citations classiques

Index des notions