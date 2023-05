Agathe Giraud

L’Autre Légende du siècle Création et réception des Burgraves de Victor Hugo

Paris, Classiques Garnier, Études sur le théâtre et les arts de la scène, 2023

En 1843, Les Burgraves de Victor Hugo auraient été un échec littéraire et théâtral. Ce mythe a conduit à une périodisation du romantisme théâtral et à des mises en scènes et adaptations tributaires de ce story-telling, déconstruit ici grâce à de nombreux documents d’archives.

Table des matières…