George Sand, André (éd. Marie Baudry)

Préface, notes et dossier de Marie Baudry.

Au début des années 1830, dans le Berry, André de Morand, jeune homme au caractère doux et craintif, fils d’un châtelain autoritaire et borné, s’éprend d’une jeune ouvrière en fleurs artificielles, Geneviève. D’un tempérament également doux et vertueux, Geneviève est néanmoins pragmatique et intelligente, et vit en marge de la société des grisettes de la ville. Leur amour, d’abord placé sous le signe du secret, est bientôt rendu impossible par le père d’André, qui rejette Geneviève et renie son fils.

D’apparence simple, l’intrigue d’André déjoue les stéréotypes du roman sentimental. En faisant d’André un personnage faible et indécis, et en lui opposant une Geneviève incarnant l’Artiste authentique, George Sand déploie dans ce roman tout en sensibilité les grands sujets qui feront son œuvre : l’éducation, l’égalité sociale, et l’égalité entre les sexes.