Émilie Ievin, Les territoires politiques de la littérature contemporaine française

Cet ouvrage fait un pari singulier : analyser la dimension politique des œuvres littéraires à partir de leur configuration spatiale et d’un outil transdisciplinaire, la ligne. La métaphore de la ligne permet d’aborder des questions comme la narration (le fil de l’intrigue, la communication des informations, la tradition et l’histoire), l’identité (pont, déplacement et frontières), la représentation (notamment cartographique, mais aussi la ligne graphique de l’écriture). Les œuvres de quatre auteurs – Jean Echenoz, Maylis de Kerangal, Philippe Vasset, Marie Redonnet – constituent le terrain de cette démarche. Conçus comme autant de laboratoires de pensée éclairés à l’aune de plusieurs disciplines (l’anthropologie, la géographie, la linguistique, la philosophie, etc.), les textes ici étudiés définissent plusieurs modalités pour penser les connexions entre politique et littérature.

Table des matières

Introduction : cheminement théorique

Quelle(s) politique(s) pour la littérature ?

Spatialiser pour spécifier

Le pouvoir des lignes

Lignes et littérature

Les lignes à l’épreuve des textes

Chapitre 1 : transformer le quotidien – Jean Echenoz

Cartographie d’une écriture dynamique

Lignes de déplacement

Parcourir et décrire

Des lignes cartographiques aux lutins de plâtre rouge

Écrire dans tous les sens

Voyages internationaux et pérégrinations urbaines

La contamination des destinations

La force de l’errance

L’envers de la ville

Inventions romanesques

Coups de théâtre et nœuds narratifs

Des « petits riens » surprenants

Quotidien et romanesque

Chapitre 2 : gestes singuliers et communauté nouvelle – Maylis de Kerangal

Enjamber l’horizon – Corniche Kennedy

Horizontalité et verticalité de l’espace

Cache-cache dans les rochers

Sauter, un geste libre

Connecter les terres – Naissance d’un pont

Instaurer un paysage

Les lignes horizontales

À chacun son geste, à chacun sa place

Transmettre la vie – Réparer les vivants

Cœur en transit

Chaîne humaine, chaîne orale

Plaidoyer littéraire pour une nouvelle historiographie

Chapitre 3 : ouvrir les possibles de l’espace – Philippe Vasset

Sortir de l’écritoire

La marche comme performance

Hétérotopies contemporaines

Mystères et fictions de l’espace

Saisir l’ailleurs urbain – Un livre blanc

Des cartes au texte

Des perspectives hétérogènes

De l’hétérogénéité à l’indétermination

Habiter par l’écriture

Enquêter, imaginer

Métaphores et métamorphoses de l’espace

De l’indétermination à l’habitation

Chapitre 4 : prendre place – Marie Redonnet

De l’immobilité des femmes

Un cadre fermé

Cadre de vie et répétition

Images cadrées, images définies

Prendre place, raconter, inventer

S’émanciper malgré tout

La puissance créatrice des femmes

Écrire une nouvelle histoire

Conclusion : le potentiel utopique des espaces littéraires contemporains

Bibliographie sélective