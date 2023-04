Jean-Marc Berlière, La police à Paris en 1900

La série à succès Paris Police 1900 a fait découvrir aux Français l’atmosphère policière et criminelle de la capitale au tournant du siècle. On y découvre l’univers violent des ligues antisémites, sur fond d’affaire Dreyfus, avec notamment les frères Guérin, la reprise en main et la modernisation de la police parisienne sous la poigne de fer du préfet Lépine, les débuts chaotiques de la police scientifique avec Bertillon, les intrigues politiques et l’espionnage dans la bonne société avec la courtisane Meg Steinheil, la « pompe funèbre » qui a causé la mort du président Félix Faure… Tous ces personnages ont existé, mais où s’arrête l’histoire et où débute la fiction ?Conçu par l’un des meilleurs spécialistes de la police à la Belle Époque, dont les travaux ont nourri les auteurs de nombreuses fictions policières, ce livre permet de comprendre qui étaient réellement ces personnages et de lire les témoignages-clés jamais réédités de plusieurs policiers de l’époque et du préfet Lépine. Jean-Marc Berlière analyse ainsi le maintien de l’ordre, l’agitation des ligues, l’affaire Dreyfus, la prostitution, les grandes figures de criminels et le rôle des anarchistes.

Professeur émérite à l’université de Bourgogne, Jean-Marc Berlière est historien, spécialiste de l’histoire des polices en France. Auteur de nombreux ouvrages, il a notamment publié Polices des temps noirs (Perrin) et, avec René Lévy, une Histoire des polices en France, de l’Ancien Régime à nos jours chez Nouveau Monde éditions.

