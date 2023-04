Masculin neutre : écriture exclusive

Les Couilles sur la Table, célèbre podcast de la journaliste Victoire Tuaillon, consacre deux épisodes à la question de l'écriture inclusive.

Episode 1 : D'un point de vue psycholinguistique...

Dans la langue comme dans notre société, les hommes sont considérés comme étant la norme. Pourtant, cette façon de mettre le masculin au centre en permanence n’est pas naturelle pour notre cerveau. Parce qu’elle influe sur la manière dont on perçoit la réalité, une langue aussi genrée que le français véhicule des stéréotypes aux effets bien concrets dans nos vies, et participe aux discriminations sexistes.

De quelle manière les clichés formulés dans notre langue influencent nos représentations du monde ? Que faire pour déconstruire les stéréotypes de genre ? Quelles pourraient être les alternatives linguistiques au “masculin générique” ? Est-ce élitiste de vouloir rendre la langue plus inclusive ?

Pour en parler, Victoire Tuaillon reçoit les psycholinguistes suisses Sandrine Zufferey et Pascal Gygax. Dans leur ouvrage Le cerveau pense-t-il au masculin ? (éd. Le Robert, 2021 ; co-écrit avec Ute Gabriel), les invité·es montrent à travers de nombreuses études et expériences scientifiques comment mesurer les effets de ces pratiques langagières excluantes. Leur but : démasculiniser notre langue, et donc notre perception du monde.

Écouter l'épisode sur la plateforme BingeAudio ou sur tous les autres diffuseurs de podcast...

Episode 2 : D'un point de vue historique sur la langue...

Jugesse, peinteresse, philosophesse… À une époque, l’usage de ces mots ne paraissait ni anormal, ni farfelu. Si ces formes féminines de noms de métiers sont absentes de la langue française aujourd’hui, ce fut à force d’efforts acharnés, déployés dès le XIIIe siècle, par une frange masculine et lettrée de la population. C’est dans cet élan qu’une règle de grammaire bien connue a fini par émerger : “le masculin l’emporte sur le féminin”.

Dans quel contexte historique la langue française a-t-elle été masculinisée ? Quels ont été les moyens utilisés pour imposer de telles règles langagières, contraires aux usages ? Comment expliquer qu’aujourd’hui encore autant de personnes s’opposent à l’établissement, ou plutôt au rétablissement d’une langue plus inclusive ?

Pour en parler, Victoire Tuaillon reçoit la professeuse et historienne féministe Éliane Viennot. Spécialiste de la littérature française de la Renaissance et des relations de pouvoir entre les sexes dans l’Histoire, elle prône les retrouvailles de la langue française avec l’usage du féminin à travers de nombreux ouvrages, notamment dans Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin (éd. iXes, 2014).

Ecouter l'épisode sur la plateforme BingeAudio ou sur tous les autres diffuseurs de podcast...