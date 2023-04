Yvane Chapuis, Oscar Gómez Mata, Penser l'action. Un système d'entraînement de l'acteur·rice

Ce livre offre une trace documentée de la technique de jeu développée par Oscar Gómez Mata au fil des années dans différents contextes pédagogiques. Manuel à disposition des acteur·rices, il expose un système de travail structuré et en relève les enjeux esthétiques.

Penser l’action explore le vocabulaire employé pour décrire l’activité de l’acteur·rice qui, parce qu’elle appartient au domaine du sensible, reste encore mal identifiée. L’attention portée à l’observation et à la description des exercices en fait un guide pratique aussi bien qu’un ouvrage de réflexion théorique qui s’inscrit dans le champ des études théâtrales et de l’analyse des pratiques artistiques.

Ancrée dans les champs de la danse et du théâtre, la collection Pratiques dirigée par Yvane Chapuis se consacre à l’analyse des pratiques des arts performatifs.