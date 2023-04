Mademoiselle de La Force et al, Finette Cendron et autres contes féministes du XVIIe siècle

Julien Marsay (Préfacier)

« Le prince ne savait plus où il en était. »

Les frères Grimm, Andersen ou Charles Perrault : les contes sont depuis plusieurs siècles associés à des hommes. Et pourtant, au XVIIe siècle qui les a vu naître, ils étaient surtout une affaire d’autrices que l’histoire littéraire a préféré oublier : Mme d'Aulnoy, Mlle L'Héritier, Catherine Bernard, la Comtesse de Murat, Mlle de la Force, pour ne citer qu'elles. Il est grand temps de lever cette injustice et de relire ces contes féministes avant l’heure : critique du mariage, promotion de la liberté et de l’autonomie des femmes, héroïnes subversives et maîtresses de leur destin sont les ingrédients de ces récits qui n’ont décidément rien à envier à ceux des conteurs. Découvrez dans ce recueil des versions moins édulcorées de Cendrillon (« Finette Cendron »), de Mulan (« Marmoisan ») et de Raiponce (« Persinette »), ainsi que deux histoires célébrant une inversion des genres (« Le Prince Rosier ») et l’amour véritable hors mariage (« Jeune & Belle »). Longue vie littéraire aux conteuses !