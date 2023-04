Jean-Claude Zancarini, Romain Descendre, L'œuvre-vie d'Antonio Gramsci

Antonio Gramsci (1891-1937) reste l'un des penseurs majeurs du marxisme, et l'un des plus convoqués. L'Œuvre-vie aborde les différentes phases de son action et de sa pensée – des années de formation à Turin jusqu'à sa mort à Rome, en passant par ses activités de militant communiste et ses années d'incarcération – en restituant leurs liens avec les grands événements de son temps : la révolution russe, les prises de position de l'Internationale communiste, la montée au pouvoir du fascisme en Italie, la situation européenne et mondiale de l'entre-deux-guerres. Grâce aux apports de la recherche italienne la plus actuelle, cette démarche historique s'ancre dans une lecture précise des textes – pour partie inédits en France –, qui permet de saisir le sens profond de ses écrits et toute l'originalité de son approche.

Analysant en détail la correspondance, les articles militants, puis les Cahiers de prison du révolutionnaire, cette biographie intellectuelle rend ainsi compte du processus d'élaboration de sa réflexion politique et philosophique, en soulignant les leitmotive et en restituant " le rythme de la pensée en développement ".

Au fil de l'écriture des Cahiers, Gramsci comprend que la "philosophie de la praxis" a besoin d'outils conceptuels nouveaux, et les invente : "hégémonie", "guerre de position", "révolution passive", "subalternes", etc. Autant de concepts qui demeurent utiles pour penser notre propre "monde grand et terrible".

Jean-Claude Zancarini et Romain Descendre animent depuis une dizaine d'années un séminaire sur les Cahiers de prison à l'École normale supérieure de Lyon. Ils ont publié ensemble La France d'Antonio Gramsci (ENS éditions, Lyon, 2021).

Table des matières

Introduction

Première partie

Formation d'un intellectuel socialiste (Turin, 1911‑1919)

Chapitre 1. Gramsci à Turin

Une capitale ouvrière et universitaire

Science du langage et philologie

La linguistique comme arme

Chapitre 2. Temps de guerre

" Neutralité active et agissante "

" Canis nationalis, asinus universalis ! " : pacifisme et antinationalisme

Protectionnisme et libéralisme

" Dans la guerre, nous voyons aussi les hommes "

Chapitre 3. " Le socialisme, c'est-à-dire l'émancipation " : le rôle de la culture

L'influence de La Voce

Pas de révolution sans formation culturelle

La culture et l'instruction à l'assaut de l'autoritarisme

Un amour politique pour la musique

Les subalternes doivent se réapproprier les traditions culturelles

Chapitre 4. Socialisme, morale et religion

" Notre évangile est la philosophie moderne "

La cité future

Combattre le fatalisme, " poids mort de l'histoire "

Chapitre 5. Gramsci, philosophe idéaliste ?

Idéalisme et immanentisme

Historicité de la philosophie, contemporanéité de l'histoire

Un volontarisme exacerbé

Chapitre 6. Le tournant de la révolution russe

Lire Marx avec des lunettes néo-idéalistes

" La révolution contre Le Capital "

Intransigeance dans l'action et tolérance dans la discussion

La fin de la guerre : vers un nouvel ordre international bipolaire

... et vers la révolution

Deuxième partie

Le militant révolutionnaire (1919‑1926)

Chapitre 7. L'Ordine nuovo, Turin

" Nous voulions faire, faire, faire "

Des soviets à l'italienne : les commissions internes

Les premiers conseils ouvriers : Fiat-Centro et Brevetti

Le programme des délégués d'usine

La " scission d'avril " 1920

L'occupation des usines (septembre 1920)

" Pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté "

Le sentiment de la défaite

Chapitre 8. Devenir un communiste de parti

Gramsci, directeur de L'Ordine nuovo quotidien (janvier 1921-mai 1922)

La situation italienne : le fascisme, les luttes ouvrières

Le parti italien et l'Internationale

Les Arditi del popolo

L'Alliance du travail

Chapitre 9. Gramsci au pays des soviets, entre amours et politique

Rencontres au sanatorium

À pied d'œuvre pour l'Internationale

Échec du projet de fusion avec les socialistes italiens

Les très chères camarades Eugenia et Giulia Schucht

Chapitre 10. Vienne, Giulia et les camarades

Partir du mouvement spontané des masses

L'hégémonie du prolétariat ou l'alliance nécessaire entre ouvriers et paysans

Chapitre 11. Le retour en Italie et l'affaire Matteotti

" À bas le gouvernement des assassins ! "

Secrétaire général du PCd'I

Renforcer le parti sans ménager sa peine

Chapitre 12. Lutter pour organiser le Parti

Le " Sarde bossu " face aux fascistes

Luttes intestines au PCd'I

Giulia, Delio et Eugenia à Rome

Succès et innovations au IIIe congres du PCd'I organisé dans la clandestinité

Chapitre 13. Faire le point avant la tempête

La lettre au comité central du parti soviétique

Les Notes sur le problème méridional

L' " hégémonie du prolétariat ", ou comment s'allier avec la paysannerie

8 novembre 1926 : l'arrestation

Troisième partie

Le prisonnier (1926‑1937)

Chapitre 14. De l'arrestation au procès

Quarante-quatre jours à Ustica

Milan : l'instruction du procès

Fin septembre 1927, l'hypothèse d'un échange

Chapitre 15. " Une étrange lettre " et ses conséquences

" Onorevole Gramsci, vous avez des amis qui certainement désirent que vous restiez un bout de temps en prison "

L'hypothèse d'un échange d'État à État

Tenir le parti italien à l'écart des tractations

Chapitre 16. Le procès contre les dirigeants communistes

La partie est jouée d'avance

Vingt-cinq ans de prison requis contre " l'âme de tout le mouvement "

Un procès purement politique

Chapitre 17. Matricule 7047, maison pénale de Turi

Tania, courroie de transmission avec l'extérieur et le parti

Un programme intensif de lectures littéraires et linguistiques

" Esprit populaire créateur " et " conception complexe " du temps (19 mars 1927)

Etudier et " mettre de l'ordre dans ses idées " (1927‑1929)

Croce, Marx, Boukharine

Réflexion sur l'américanisme et le fordisme

Chapitre 18. L'atelier des Cahiers

Une structure mosaïque

Terminologie, censure et autocensure

Le déclenchement de la pensée : les notes 43 et 44 du cahier 1 (février-mars 1930)

Chapitre 19. Les paroles de Gennaro, le silence de Giulia

Gennaro Gramsci à Turi, d'étranges retrouvailles

Le silence de Giulia : " l'autre prison "

Interférences soviétiques

Chapitre 20. Faire retour à Marx pour repenser la philosophie marxiste

Pour Marx et Labriola, contre Boukharine et Croce : les premières Notes de philosophie (mai-aout 1930)

" C'est seulement quand on crée un État qu'il est véritablement nécessaire de créer une haute culture "

Opposer un " centralisme démocratique " au " centralisme organique "

Repenser le rapport structure/superstructures

Du matérialisme historique à la philosophie de la praxis (septembre-novembre 1930)

Chapitre 21. Assemblée constituante et " guerre de position "

" Le coup de poing dans l'œil "

Transformer la conscience historique et politique du peuple

Un profond désaccord avec la ligne du parti

Une stratégie alternative : la " guerre de position "

Chapitre 22. Les concepts politiques : l'hégémonie et ses harmoniques

" S'élever à la phase d'hégémonie politico-intellectuelle "

La fonction des intellectuels

L'État " dans sa signification intégrale "

Hégémonie de la bourgeoisie : un processus historique

" L'appareil hégémonique ", " l'exercice normal de l'hégémonie " et la " crise d'hégémonie "

Machiavel et le " Prince moderne "

" La guerre de position, en politique, c'est le concept d'hégémonie "

Hégémonie et démocratie

Chapitre 23. Pour une philosophie de la praxis

Le congrès d'Oxford

L'unité de la théorie et de la pratique

Face à l'évolution de la " discussion philosophique " en Union soviétique

Tous philosophes : vers un nouveau sens commun

Chapitre 24. De l'Anti-Croce au " philosophe démocratique "

L'histoire " éthico-politique "

Traductibilité

La traductibilité en acte : la religion, le langage et le philosophe démocratique (cahiers 10 et 11, été 1932)

Chapitre 25. Penser l'état du monde

" Révolution passive " et " guerre de position "

" Américanisme "

" Le nouvel industrialisme " et la stratégie des subalternes

Fascisme et URSS : deux régimes " qui se posent comme totalitaires "

L'Union soviétique peut-elle sortir de " la phase de primitivisme économico-corporatif " ?

Sur Staline et Trotski

Chapitre 26. " La volonté de résister "

Le transfert à Formia

La " grande tentative " et la liberté surveillée

Revoir Giulia

À bout de forces

" Tout un cycle de ma vie se terminera peut-être définitivement "

Conclusion

Présentation des sources et abréviations

Repères chronologiques

Bibliographie essentielle en français

Index des noms de personnes.