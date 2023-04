Jean Goldzink, Gérard Gengembre, La littérature sous l'œil des sciences. Pierre Bourdieu, Bernard Lahire, Mona Ozouf

À qui revient l’étude rationnelle de la littérature? C’est la question brutale que pose cet ouvrage. Aux littéraires, répond l’Université. À la sociologie, rétorquent deux grands sociologues, Pierre Bourdieu et Bernard Lahire. Historienne non moins réputée, Mona Ozouf n’avance aucune revendication territoriale. Mais en voulant montrer que le roman est au XIXe siècle le meilleur témoin du conflit central entre Ancien Régime et principes modernes, elle pourrait laisser croire à une hégémonie historiographique.

L’enjeu est donc ici de savoir ce que valent ces trois contributions majeures à une approche raisonnée de la littérature romanesque des deux derniers siècles. Plus largement et du point de vue de deux littéraires, l’ouvrage aide à ouvrir un franc débat autour de cette interrogation: qu’est-ce, au juste, que la critique littéraire méthodique ?

