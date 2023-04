Matteo Leta, Le trompeur trompé. Représentations littéraires des charlatans à la Renaissance (rééd.)

Avant-propos par Jean Céard. Préface par Denis Crouzet. Introduction par Frank Lestringant.

Les charlatans sont, sans aucun doute, l’une des figures les plus populaires et intéressantes de la Renaissance. Matteo Leta en offre un portrait : aspect physique, langage, lieux qu’ils fréquentent, marchandises qu’ils colportent et victimes qu’ils trompent. Grâce à une rigoureuse analyse des sources littéraires italiennes et françaises, en particulier comédies et nouvelles, il montre toute la porosité des charlatans, dont l’imaginaire s’imbrique à celui des valets à tout faire, des magiciens bonimenteurs et des sorcières entremetteuses qui peuplent la littérature de l’époque. Leurs prouesses et fantasmagories verbales sont évoquées pour cacher d’invraisemblables ruses magiques et médicales ou pour en faire des contrepoints satyriques du pédantisme académique.

Trompeurs (parfois) trompés, les charlatans se révèlent également des orateurs chevronnés, comédiens experts et guérisseurs capables de véritables prodiges. Ainsi, ce n’est pas un hasard si plusieurs écrivains ont recours à l’imaginaire charlatanesque pour raviver des polémiques (littéraires, religieuses, ou politiques), ou pour décrire des aspects particuliers de l’altérité ethnique. Trois éminents spécialistes de la Renaissance – Jean Céard, Denis Crouzet et Frank Lestringant – enrichissent ce volume de leurs précieuses introductions.

Feuilleter le livre…

Voir la vidéo de présentation…

—

Table des matières

Le Monde n’a jamais manqué de Charlatans (par Jean Céard)

Des charlatans bipolaires… ? (par Denis Crouzet)

Le trompeur trompé : représentations littéraires des charlatans à la Renaissance (par Frank Lestringant)

Prologue



Première partie

Définir les charlatans

1. La représentation des charlatans dans la littérature de la Renaissance : une question ouverte ?

2. La polysémie des charlatans

3. Les charlatans avant le XVIe siècle

4. Charlatanisme, magie, alchimie et astrologie : les raisons d’un rapprochement

Deuxième partie

Décrire les charlatans

1. L’apparence des charlatans

2. La langue

3. Les lieux

4. Les victimes

5. Les objets

6. Savants charlatans et charlatans savants

7. Le diable charlatan

8. La justice contre les charlatans



Troisième partie

Un imaginaire charlatanesque

1. Les charlatans dans les polémiques religieuses et politiques de la Renaissance

2. Charlatans et enchanteurs : représenter l’altérité

3. Charlatans d’encre



Conclusion. L’imaginaire charlatanesque entre la Renaissance et la modernité

Frizzi, un charlatan socialiste

Épilogue. Une fascination qui continue

Bibliographie

Sources primaires

Sources secondaires

Index des noms

—

Matteo Leta a obtenu son doctorat à la Sorbonne, en cotutelle de thèse avec l’Université de Calabre. Il a été chercheurpostdoctoral à l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, au Max Planck Institute for the History of Science ainsi qu’au Department of Italian Studies de l’Université de Toronto. Ses intérêts de recherche portent sur la comédie italienne de la Renaissance.

Jean Céard, auteur de nombreux travaux sur la littérature et la culture de la Renaissance, notamment sur Rabelais, sur Ambroise Paré, sur Pontus de Tyard, sur Aldrovandi, sur Fernel, sur Montaigne, a reçu en 2019 de l’Académie Française, au titre de ses grands prix, le Prix de la Critique pour l’ensemble de ses travaux critiques.

Agrégé et docteur ès lettres modernes, Frank Lestringant est Professeur de littérature française de la Renaissance à l'Université de Lille-III (en 1991).