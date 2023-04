Edwin M. Duval, Concordes et discordes des muses. Poésie, musique et renaissance des genres lyriques en France (1350-1650)

De la fin du Moyen Âge jusqu’à l’aube de l’Âge classique, la musique ne cesse d’exercer une influence profonde sur les diverses formes de la poésie lyrique française – tantôt de manière positive, en imposant certaines contraintes formelles au texte, tantôt de manière plus négative, en présupposant des structures musicales que les poètes s’évertuent à « dé-lyriser ».

En examinant dans le détail les concordances et les discordances entre forme poétique et forme musicale dans l’œuvre des poètes les plus importants depuis Guillaume de Machaut jusqu’à Tristan L’Hermite en passant par Clément Marot, Maurice Scève et la Pléiade, cette étude offre une nouvelle perspective sur l’essence même des genres dits « lyriques » – ballade, rondeau, virelai, sonnet, ode, stances. Elle découvre dans l’évolution de ces genres des moments de rupture et de continuité tout autres que ceux que l’histoire littéraire nous a habitués à y voir.

Sommaire

AVANT-PROPOS

INTRODUCTION…

CHAPITRE PREMIER. Traditions médiévales : les chansons « à forme fixe » La ballade Le rondeau Le virelai

CHAPITRE II. La dé-lyrisation des formes fixes : naissance de la poésie lyrique La ballade Le rondeau Le virelai Conclusions

CHAPITRE III. La dé-composition des formes fixes : naissance de la chanson nouvelle Josquin des Prés et Pierre de la Rue Les chansons de Josquin Chansons rustiques et chansons combinatoires La chanson nouvelle Les poètes à l’œuvre : Clément Marot Conclusions

CHAPITRE IV. Renaissance lyrique : épigrammes, sonnets, odes L’épigramme Le sonnet Tercets et volta L’ode Conclusions

CHAPITRE V. Recherches et révoltes des poètes Entorses : le sens par la déformation Contraventions : une nouvelle dé-lyrisation des formes lyriques Conclusions

CHAPITRE VI. Recherches et révoltes des musiciens Prosodie Figuralisme Fragmentation Recombinaison Conclusions

CHAPITRE VII. Le long crépuscule de la Renaissance lyrique Permanence des genres poétiques nouveaux Effacement de la particularité lyrique : l’ode Effacement de la particularité lyrique : le sonnet Prolongements et innovations : les stances Vers l’air de cour Nouvelles concordes des Muses : le ballet de cour Les « danseries » et l’affranchissement de la musique Une nouvelle hiérarchie des genres littéraires La fin de la Renaissance lyrique

INDEX DES POÈTES, COMPOSITEURS, THÉORICIENS ET IMPRIMEURS

LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES