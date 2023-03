Baptiste Ossipow, Des Étincelles

Reflet critique de la société, à l’heure où celle-ci récuse une vision binaire de l’identité de genre pour enfin admettre les autres tels qu’ils sont, la poésie doit aussi pouvoir accueillir en son sein une diversité de genres, de styles, de tons, éloquent ou comique, vers libres, prose rimée, versets pieux ou sataniques, épiques ou lyriques.



Assurément, un poème ne saurait se réduire à un exercice purement formel mais peut, dans un bon jour, donner un sens neuf à la banalité quotidienne. Ainsi que les Étincelles de ce recueil tentent humblement de le faire, ne visant qu'un seul et unique but: mettre le feu aux poudres !



Et la participation d'un lecteur providentiel est activement requise.