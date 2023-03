Johann Michel, Qu’est-ce que l’herméneutique ?

Qu’est-ce que comprendre ? Comment interpréter une œuvre d’art ? Peut-on déchiffrer la nature ? Comment s’orienter dans l’espace ? Autant de questions que le spécialiste comme le grand public ne manquent pas de se poser et auxquelles Johann Michel tente d’apporter des lumières nouvelles.

Longtemps cantonnée à un champ restreint de disciplines tendues vers la compréhension des discours, l’herméneutique a connu un mouvement d’extension sans précédent, sous l’impulsion de Heidegger, Gadamer et Ricœur. Elle quitte alors le refuge de l’érudition pour devenir un nouveau champ d’exploration philosophique centré désormais sur la vie de l’esprit, sur les modes d’existence et sur les traditions. Tout en poursuivant cet élargissement, cet ouvrage propose en même temps un renouvellement en profondeur de l’herméneutique à la faveur d’un dialogue serré avec la sémiotique, le pragmatisme et les sciences sociales.

Dans cette perspective, trois idées directrices parcourent l’ensemble de ces études. La première, anthropologique, fait de l’interprétation une activité fondamentale de l’humain dans ses activités ordinaires, avant d’en faire un ensemble de techniques au service de la connaissance scientifique. La seconde, pragmatiste, réserve l’interprétation à une compréhension réflexive confrontée à des significations problématiques. La troisième, épistémologique, étend le domaine d’investigation de l’herméneutique au-delà du texte (la nature, autrui, l’espace, l’œuvre d’art, le monde social…).

Johann Michel est professeur à l’université de Poitiers, chercheur statutaire à l’EHESS et membre honoraire de l’Institut universitaire de France. Spécialiste d’herméneutique, il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages de philosophie et de sciences sociales traduits en plusieurs langues, parmi lesquels Homo interpretans (2017) et Le réparable et l'irréparable (2021)

Sommaire

Introduction

I. Saisir un signe

II. Déchiffrer la nature

III. Comprendre quelque chose

IV. Faire une expérience

V. S’orienter dans l’espace

VI. Interpréter une œuvre d’art

VII. Répondre à l’étrangeté

VIII. Lire le social

IX. Adresser une critique

Épilogue