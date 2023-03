Sébastien Denis, Ezra Pound et le cinéma

Ezra Pound est une figure controversée de la littérature mondiale, en particulier du fait de son engagement auprès de Mussolini durant les années 1930 et la Seconde Guerre mondiale. Il n’en reste pas moins un poète majeur du XXe siècle, basant son travail sur un retour à une liberté de la langue héritée d’Homère, des troubadours français et des poètes italiens de la Renaissance.

Cet essai appréhende la manière dont Pound a influencé le cinéma par sa poésie révolutionnaire issue des courants de l’imagisme et du vorticisme. Il a joué un rôle important dans la réalisation d’un des premiers films d’avant-garde : Ballet mécanique (1924) de Léger et Murphy. Enfermé aux USA après la guerre pour ses positions fascistes, Pound est devenu au même moment un modèle pour les cinéastes du courant underground américain. En Europe, l’intérêt que des cinéastes majeurs ont porté à Pound, comme Pasolini (qui a fait un entretien filmé avec lui) ou Godard, sera enfin appréhendé.

Sébastien Denis est professeur en études cinématographiques et médiatiques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Spécialiste du cinéma de propagande (notamment pendant la guerre d’Algérie) et du cinéma d’animation, il s’intéresse de près aux liens entre cinéma et arts plastiques.