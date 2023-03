Le ridicule en question à l'époque médiévale (Bordeaux)

Journée d'étude Le ridicule en question à l'époque médiévale



Université Bordeaux Montaigne, Maison des sciences de l'Homme, salle Jean Borde



27 mars 2023





8h45 : accueil



9h00 : introduction



9h15 : Philippe-Alexandre GONÇALVES (Universités de Lille et de Porto), Un ridicule normé ? Le rire dans les pièces de Gil Vicente



9h45 : Gauthier GRÜBER (Université de La Rochelle), « Par lou palais s’en rient li auquant » : le ridicule en question dans la Geste des Loherains



10h15 : questions



10h30-10h45 : pause



10h45 : Priscilla MOURGUES (Université Bordeaux Montaigne), Du texte à l’image : la ridiculisation de personnages orientaux dans le Livre des Merveilles (ms. Paris, BnF, fr. 2810)



11h15 : Mélanie FRUITIER (Université du Littoral Côte d’Opale), Les différents aspects du ridicule chez les personnages naïfs dans les fabliaux et dans les farces



11h45 : Raphaëlle LABARRIÈRE (Université Bordeaux Montaigne), « C’on fet a tort maint homme honte » : le ridicule comme espace de réflexion dans les fabliaux



12h15 : questions



12h30-14h00 : repas



14h00 : Yuning CHENG (ENS Paris), Ridiculiser la figure royale : Arthur et Marc dans le Tristan en prose



14h30 : Patricia VICTORIN (Université Bretagne Sud), Le ridicule dans Ysaïe Le Triste et dans le Conte du Papegau, deux romans arthuriens tardifs : de quelques motifs revisités



15h00 : Alexia GUZMAN (Université de Genève), La ridiculisation des loups dans le Roman de Renart : entre parodie et fol comportement



15h30 : questions



15h45-16h15 : pause



16h15 : Anne-Lise STAIGRE-VACHEROT (Université Rennes 2), Le ridicule dans Robert le Diable : bons lecteurs et mauvais chrétiens



16h45 : Pierre LEVRON (Centres d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, Poitiers), Et si le ridicule ne faisait pas rire ? Enquête dans l’écriture d’histoire, le roman et la lyrique au treizième et au quatorzième siècle



17h15 : questions et conclusion



L'événement sera également retransmis en visioconférence. Les personnes qui désirent obtenir le lien de la journée sont invitées à contacter les organisatrices.