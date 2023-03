Philippe Colin, Lissell Quiroz, Pensées décoloniales. Une introduction aux théories critiques d'Amérique latine

La théorie décoloniale constitue l’un des discours phares de notre temps. Loin des imprécisions dont elle fait souvent l’objet, cet ouvrage, première synthèse en français sur son origine latino-américaine, offre une généalogie et une cartographie d’un continent de pensée méconnu en Europe. Mêlant récits historiques, portraits de théoriciens (dont Gloria Anzaldúa, Arturo Escobar ou Aníbal Quijano), extraits d’œuvres non encore traduites, explications de concepts clés, ce livre offre une introduction claire, informée et stimulante des apports d’un des courants les plus féconds de la théorie critique contemporaine.

La conquête de l’Amérique, scène inaugurale de la modernité capitaliste, fut aussi l’acte de naissance de nouveaux rapports coloniaux de domination qui ont modelé une hiérarchie planétaire des peuples selon des critères raciaux, sexuels, épistémiques, spirituels, linguistiques et esthétiques. Or cette colonialité du pouvoir n’a pas été enterrée par les décolonisations. Si l’on veut en sortir, il faut (re)connaître les expériences vécues par celles et ceux qui ont résisté à l’imposition de ces régimes, les savoirs produits par les sujets marqués par la blessure coloniale, et tenter de discerner, dans ces fragiles « nouveaux mondes », l’horizon d’un dépassement de la colonialité.

Introduction

1. Le colonialisme en question

Le colonialisme en question. Théorie postcoloniale et perspective décoloniale : influences, confluences, différences

L’expérience coloniale et décoloniale latino-américaine

Déplacements théoriques

Les traditions critiques latino-américaines

Précurseurs et marxistes hétérodoxes

Le colonialisme interne

Structuralisme et théories de la dépendance

Les pensées de la libération

Penser la frontière : la théorie chicana

2. Modernité/Colonialité/Décolonialité

Un « collectif d’interprétation »

Le « moment » 1992

Aníbal Quijano et Immanuel Wallerstein : l’américanité

Enrique Dussel : le recouvrement de l’Autre

Le GLES et la critique du latino-américanisme

Walter Mignolo : le côté sombre de la Renaissance

Le groupe Modernité/Colonialité/Décolonialité

Le mythe eurocentré de la modernité

La conquête de l’Amérique et l’avènement de la première modernité

L’egoconquiro et la seconde modernité

La colonialité du pouvoir

Colonialité et modernité

Colonialité du pouvoir et classification de la population mondiale

La matrice coloniale de la race

La colonialité du savoir

Universalisme et eurocentrisme

Science moderne, hybris et projet colonial

Épistémicide et savoirs non eurocentrés

Interculturalité critique et pluriversité

La colonialité du savoir

La colonialité de l’être

Au-delà de la modernité/colonialité

Pensée liminaire et pratiques décoloniales

Vers une transmodernité

3. Élargissements théoriques et militants

La colonialité du genre

María Lugones

La critique du féminisme blanc

Le concept de colonialité du genre

Le féminisme décolonial d’Abya Yala

Intersectionnalité et imbrication des oppressions

À la recherche de généalogies féministes locales

Le féminisme communautaire : un féminisme des voix autochtones

Théories sur l’origine du patriarcat à Abya Yala

Approches décoloniales de l’écologie politique

La colonialité de la nature : deux approches pionnières

L’invention du développement

Vers le post-développement

Une politique du lieu

Une écologie politique située, relationnelle et intégrale : le cas du PCN

Conflits ontologiques.

