La narration oratoire et les genres littéraires XVe-XVIIIe s. (Grenoble)

Les préceptes rhétoriques relatifs à la narration, partie du discours de l’orateur qui consiste dans un exposé du fait tel qu’il s’est passé ou qu’il a pu se passer, façonnent au moins autant que la théorie poétique la production littéraire entre le XVe et le XVIIIe siècle. De nombreuses œuvres présentent ainsi des prises de parole de l’auteur ou de personnages intégrant de façon brève ou assez ample un rappel d’événements effectué dans un but probatoire. Le colloque entend envisager le discours enchâssant sous l’angle du genre en examinant des cadres aussi variés que le roman, l’épopée ou les mémoires, le théâtre ou le dialogue et les différentes formes littéraires du discours argumenté, que celles-ci soient orientées vers la collecte de faits vrais (la lettre, la gazette, l’ana), l’exploration du moi (la poésie lyrique), l’analyse des mœurs (l’essai, le pamphlet) ou l’édification (le sermon, l’oraison funèbre). Il s’agit de voir comment des auteurs adaptent les principes rhétoriques aux exigences de la forme qu’ils mobilisent et inversement quels sont les effets de l’intégration d’une ou de plusieurs narrations oratoires sur les composantes génériques.

