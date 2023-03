Crimes et châtiments dans l'aire Atlantique (1827-1841). Une anthologie

Cette anthologie présente une série d'affaires judiciaires que nous avons recueillies dans la presse des années 1827-1841 où il est question des rapports entre des planteurs esclavagistes dans l'aire atlantique et leurs esclaves ainsi que des différends médiatisés entre les cours en métropole et celles des colonies. Le sujet n'offrira pas beaucoup de satisfaction morale au lecteur qui constatera, en parcourant les pages de ce volume, que l'expression « justice est faite » se comprend souvent d'une façon différente selon le temps et les lieux, les castes et les races. Ce que la presse judiciaire nous offre néanmoins, c'est la possibilité d'observer de plus près les conditions de la vie matérielle des esclaves, d'entendre leur voix et de voir leur corps dans des contextes parfois extrêmes mais authentiques.

Sommaire



INTRODUCTION par Barbara T. Cooper … … v



Un texte littéraire pour commencer … … … ix



La presse judiciaire … … … … xi



L’affaire Jean-Baptiste : une accusation injuste ? … xi



L’affaire Maquita : un opposant du régime esclavagiste … xiii



L’affaire Prus … … … … xv



L’affaire Franconie … … … … xvi



L’affaire Sommabert … … … … xviii



L’affaire Romager … … … … xix



L’affaire Amé Noël … … … … xx



L’affaire Henry George et l’affaire Eriaz … … xxii



L’affaire Marlet … … … … … xxv



Conclusion … … … … … xxviii



NOTE TECHNIQUE ET REMERCIEMENTS … … xxxi



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE … … … xxxiii



CRIMES ET CHÂTIMENTS DANS L’AIRE ATLANTIQUE (1827-1843) … 1



SURINAME … … … … … 3



Le planteur de Paramaribo … … … 5



CAYENNE … … … … … 15



L’affaire Jean-Baptiste … … … 15



L’affaire Maquita … … … … 27



L’affaire Prus … … … 33



L’affaire Franconie … … … … 43



GUADELOUPE … … … … 55



L’affaire Sommabert … … … … 55



L’affaire Romager … … … … 65



L’affaire Amé Noël … … … … 73



HAÏTI … … … … 135



L’affaire Henry George … … … 135



L’affaire Eriaz … … … … 141



MARTINIQUE … … … … … 155



L’affaire Marlet … … … … 155



ANNEXES … … … … … 191



Lettre d’un magistrat de la Guyane (1831) … … 193



Ordonnance du roi (24 août 1828) … … … 196



Le Constitutionnel (25 août 1828) … … … 199



Ordonnance du roi (6 octobre 1828) … … 200



Lois (30 avril 1833) … … … … 200



Policing of Race-class subjugated communities,



extrait (2017) 200



TABLE DES MATIÈRES … … … … 203