Bissay Marie-Antoinette, Paroles intimes. Fenêtres ouvertes avec poètes et peintres

Paroles intimes. Fenêtres ouvertes avec poètes et peintres étudie l’entrelacs poésie/peinture pour réfléchir à la réussite de l’œuvre d'art, écrite ou peinte, et à sa réception.



L’émotion n’est pas reléguée au second plan car l’engagement de tout l’être n’est-il pas inhérent à toute œuvre d’art ? N’est-il pas attendu par l’artiste lui-même qui espère susciter, avant les réflexions et analyses critiques, des réactions émotionnelles garantissant la réussite de l’œuvre ? Cet essai parle autant à l’esprit critique qu’à l’émotionnel, à la raison autant qu’au cœur. Il souhaite atteindre à la fois le jugement réflexif et le siège des émotions. Il s’adresse à l’ensemble de l’être vivant, à son corps-esprit-cerveau, dans cette totalité qui est le point nodal de toutes les pages écrites. S'ajoutent aux chapitres consacrés aux artistes, des poèmes, les miens.



Marie-Antoinette Bissay, docteur ès Lettres, est l’auteur de plusieurs articles sur des poètes (L. Gaspar, P. Jaccottet, G. Roud, J. Ancet, P. J. Jouve, C. Juliet, R. Marteau, Y. Bonnefoy, A.-M. Albiach, M. Finck, B. Engel-Roux, G. Titus-Carmel….). Elle a également publié deux essais sur Lorand Gaspar en 2013 et 2015, et un sur Vassili Golovanov en 2019, ainsi qu’un recueil de poèmes, Regards ouverts. Carnets de tableaux, aux éditions Aqua Aura en septembre 2022