Hubert Aupetit, Pascal ou la pensée figurative

Promue en arbitre de tout jugement, la raison ne devrait-elle pas plutôt être ramenée au statut d’outil parmi d’autres de notre intelligence, de notre compréhension du monde et de la vie ? C’est ce que suggère la lecture de Pascal proposée dans ce livre. Sa thèse tient en peu de mots : Pascal remet la raison à sa place en démontrant la nécessité d’un mode de pensée enrichi, hérité de la raison grecque et de la poétique biblique, mieux adapté à la recherche du bonheur : la sagesse figurative.

Ce livre s’adresse à ceux qui croient en la littérature, parce qu’elle présente des vérités inaccessibles à la philosophie et aux sciences humaines. La raison, si elle est conséquente avec elle-même, ne peut nous donner d’autre horizon que le néant après la mort, et les néants qu’elle ne cesse de semer dans son « progrès » depuis que l’humanité en a fait son culte. Ramener la raison à ce qu’elle est, à savoir une simple procédure efficace de pensée, l’enrichir par d’autres ressources de notre imagination afin d’ouvrir de nouveaux horizons à notre existence : voilà le propos de Pascal. Pour l’établir, il est nécessaire de se débarrasser des clichés : Pascal janséniste, Pascal apologiste, Pascal « effrayant génie ». Cet essai original s’emploie à dégager la constante de son travail, qu’il s’intéresse à la géométrie, à la Bible ou aux affaires humaines : la pensée figurative. Celle-ci consiste à placer devant nos existences présentes un horizon figuré qui leur donne sens. Ainsi réorientés passons-nous de l’existence à la vie vraie.



Hubert Aupetit est agrégé de mathématiques et de lettres modernes, et docteur ès lettres. Il est l’auteur d’ouvrages de météorologie, d’aéronautique, de littérature et de philosophie. Il écrit aussi des romans, sous une autre identité.

