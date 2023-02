Hyperborea. Revista de ensayo y creación, n° 5

Hyperborea. Revista de ensayo y creación (https://www.hyperborea-labtis.org), n° 5, 2022



§ Mare Sugenum

Rodrigo Orduño, «La trascendencia de la materialidad. Revisión escultórica a partir del poema ecfrástico “Torso arcaico de Apolo”»

José Emilio Burucúa, «A propósito de la Candor lucis aeternae. Una aproximación iconográfica»

Hannah Leyro Diaz, «Ceguera vegetal, ecología oscura y la novela Aberrant: puntos de fuga en un mundo cosificado»

Marco Martella, «El paraíso habitable. Reflexiones sobre la belleza y el arte de los jardines»

Martín Villagarcía, «“Esas flores me recuerdan funerales”: un estudio crítico-genético de los epígrafes de The Buenos Aires Affair en el Archivo Manuel Puig»



§ Kino Labtis

Martín Chávez, «Dos formas de la pérdida: Una vida humilde de Alexndr Sokurov y “El jardín” de Elena Garro»

Karina Jaufmann, «La voluntad de las ovejas: la poética de la elegía pastoral en dos obras audiovisuales»

Claudia Margarita Sánchez, «Orígenes de la videodanza argentina»

Rubén Guzmán, «La arquitectura expresionista en el cine alemán»



§ Manet et Manebit

Irlanda Amaro Valdés, «Cuatro caminos de Tadeo P. Stein»

Pablo Stein, «Cuatro caminos»



§ 41º 9’ S 71º 8’ W

Daniela Chazarreta, «Apostilla a “El tributo a la realidad cotidiana en Fragmentos a su imán de José Lezama Lima” de Robyn R. Lutz»

Robyn R. Lutz, «El tributo a la realidad cotidiana en Fragmentos a su imán de José Lezama Lima»



§ Afinidades electivas

Ximena Espeche, «Operaciones de traducción»

Ana Lía Gabrieloni, «Sobre la Revolución en los tiempos del “yo”»

Rodolfo Reyes Macaya, «El silencio de Chandos»

Pablo Rivas, «Reseña de Ensayos de filosofía romántica de la naturaleza»

Mariana Mussetta y Andrés Belfanti, «Videoinstalación Don Quijote: Tristes Figuras, de Mieke Bal»

