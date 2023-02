Porphyre, Lettre à Marcella précédé de Vie de Pythagore (GF-Flammarion)

Édition et traduction : Luc Brisson, Jean-François Pradeau

Porphyre de Tyr, philosophe né au IIIᵉ siècle de notre ère, éditeur et commentateur de Plotin, écrit la Lettre à Marcella alors qu’il quitte sa femme pour un long voyage après seulement quelques mois de vie commune. Son texte est autant une consolation qu’une suite de conseils philosophiques et moraux, destinés à tous ceux qui, comme Marcella, veulent défendre la philosophie comme source de bonheur et d’élévation.

La Vie de Pythagore, une biographie qui relève de la rhétorique de l’éloge, se veut quant à elle un manuel de vie dont les leçons portent sur le rapport à la cité humaine, aux autres êtres vivants, au monde et au divin en général.

Chacun à leur manière, ces deux textes dessinent un idéal de vie heureuse tel que pouvait l’entendre la philosophie néoplatonicienne. Devenir vertueux, c’est se détacher du monde et cheminer vers sa véritable demeure, l’intellect divin.

