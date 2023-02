Mario Vargas Llosa, Le tour du monde en 80 textes

Édition établie et préfacée par Albert Bensoussan.

Traduction de l’espagnol par Albert Bensoussan, Anne-Marie Casès et Bertille Hausberg.

Ce recueil regroupe une trentaine de chroniques de voyage, nous invitant à parcourir les paysages andins, en passant par le Pérou et la Bolivie, et nous amenant jusqu’aux confins de l’Europe, à Berlin, Rome ou Londres. Mario Vargas Llosa se révèle ici un véritable « citoyen du monde », témoignant avec clairvoyance de ses évolutions sociales et politiques et posant son regard de journaliste sur les traditions culturelles de pays lointains (Hawaï, les îles marquises, le Japon,…). Ces quelques chroniques démontrent surtout que Mario Vargas Llosa est un homme curieux de tout, un écrivain nourri de multiples lectures dont la plume n’a de cesse d’interroger le théâtre du monde.

Feuilleter l'ouvrage…

« En arrivant à Aracataca, ne vous laissez pas abuser par les apparences. À première vue, on dirait qu’il ne s’y passe rien, que la touffeur a plongé ses habitants dans l’indolence, que l’activité majeure de tous est de faire la sieste, de préférence dans un hamac, ou de boire une bière bien froide au petit bistrot du coin. […] Mensonge de taille ! Ici, tout le monde, vieux et jeunes, hommes et femmes, est très affairé. Qu’est-ce qu’ils font ? Eh bien, rêver, divaguer, inventer. La plus illustre, la plus vieille des occupations humaines : imaginer, à partir de ce monde, un autre plus original, plus beau, plus parfait et, par un élan des sens et de l’esprit, s’y transporter pour mieux vivre »