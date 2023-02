Henri Cambon, Eugène Lavieille, peintre poète de la nature. De "l'école de Barbizon" au pré-impressionnisme

Monographie consacrée au peintre paysagiste Eugène Lavieille (1820-1889). Elève puis ami de Corot, remarqué et salué par plusieurs critiques de son temps, dont Baudelaire et Théophile Gautier, il fit partie de ce qui a été appelé "l'école de Barbizon", mais, par sa sensibilité à la lumière et aux jeux de couleurs, certaines de ses peintures annoncent l'impressionnisme. Épris de la nature, qu'il a abordée en peintre et en poète, il a peint essentiellement en Ile-de-France et en Normandie. Nombre de ses oeuvres sont dans des musées, en France et à l'étranger.

Ouvrage préfacé par l'historienne d'art Chantal Georgel.