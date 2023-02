Juliette Dros, L'art rhétorique. Petit manuel pour un usage éclairé de la parole

La rhétorique est un art, au sens antique du terme, c’est-à-dire une technique, un savoir-faire comprenant une théorie et une pratique. Elle confère la capacité de maîtriser son discours, dans quelque situation que ce soit, mais aussi celle de décrypter les discours d’autrui. En ce sens, elle est à la fois une compétence transversale indispensable et un puissant outil de développement de l’esprit critique. L’enjeu de ce livre est d’expliquer le système rhétorique pour permettre à chacun de faire un usage éclairé de la parole et de devenir à la fois un bon orateur, un débatteur ouvert à la contradiction et un auditeur vigilant. Reposant sur une articulation constante entre la théorie et la pratique grâce à de nombreuses analyses de discours et suggestions d’exercices, ce livre s’adresse à un large public. Dans le contexte actuel des débats sur la place de l’oral dans le système éducatif français, il contribue également à la réflexion sur le statut de la parole et de son apprentissage dans notre société.

Table des matières

Définition, histoire et enjeux de la rhétorique.

De la conception à la prononciation d’un discours : les parties de la rhétorique.

L'art de persuader.

Savoir argumenter.

Structurer son discours.

Travailler son style et prendre la parole.