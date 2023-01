On se souvient peut-être du mot de Julien Gracq, qui s'y connaissait : l'Histoire, c'est ce qui vient mettre le désordre dans la géographie. Mais qu'en est-il de l'histoire et de la géographie littéraire ? Marc Brosseau a dressé un Tableau de la géographie littéraire publié par les Presses Universitaires de Pau et des Pays de l'Adour et directement accessible en ligne sur UN@, nouvelle plateforme d'édition de livres numériques pour les presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine. Longtemps marginal, le recours à la littérature est désormais une pratique courante en géographie : de la véracité de la description des paysages ruraux dans le roman réaliste à la forme de la ville dans le roman moderniste, en passant par l’imaginaire urbain dans la littérature de science-fiction ou le roman policier, de nombreux thèmes sont explorés au contact d’œuvres littéraires. Le livre reconstitue l’évolution de ce champ de recherche foisonnant et en identifie les orientations contemporaines les plus prometteuses. Il montre que la géographie littéraire constitue une forme de carrefour où s’entrecroisent, et parfois s’entrechoquent, conceptions de la discipline, enjeux méthodologiques, prérogatives critiques et traditions intellectuelles.