Claire Dodeman, La philosophie militante de Merleau-Ponty

« Toute philosophie existante est militante » (La Nature ou le monde du silence) – Loin de constituer un paradoxe pour Merleau-Ponty, philosophie et militantisme se conjuguent au sein de son projet intellectuel. Sans renoncer à l’exigence et la rigueur phénoménologiques, il développe une pensée originale du politique où le philosophe a un rôle à jouer. Philosophie et militantisme sont renvoyés à leur source commune et originaire, l’engagement immémorial en un monde par le corps et la foi qui l’accompagne. Considérant à parts égales philosophie et politique, cet ouvrage entend redessiner les contours de la pensée de Merleau-Ponty à égale distance de l’idéologie de l’idéal militant et de la philosophie de survol désengagée du monde qui l’entoure. Intransigeant, l’effort merleau-pontien le conduit à élaborer une forme neuve d’expression dans ses essais politiques habituellement délaissés par ses commentateurs et ici resitués dans l’économie générale de l’oeuvre. Déconstruisant les figures d’autorité symbolique, le philosophe dévoile les sources vives des institutions. L’empiètement de la philosophie et de la politique, dont Merleau-Ponty interroge le bon usage, fait ainsi de la philosophie un contre-pouvoir permanent. Corps-à-corps avec l’événement, inclassable, la philosophie militante de Merleau-Ponty s’avère riche d’instruction pour le présent de l’action et de la pensée.